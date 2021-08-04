В Бурятии на пожаре в пятиэтажке погибли мужчина и девочка

Еще два человека находятся в больнице





Ранним утром 4 августа в Кяхте произошел сильный пожар в квартире на четвертом этаже пятиэтажки. Прибывшие на место происшествия огнеборцы эвакуировали 12 человек с 4 и 5 этажей.

«Среди них были пожилые люди и дети. Двух женщин и мужчину вынесли на руках. Пенсионерку с двумя малолетними детьми эвакуировали с балкона 4 этажа с помощью подъёмника. Остальные жители покинули здание самостоятельно», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.





«Предположительно, причиной пожара могло послужить короткое замыкание электросети в квартире на 4 этаже дома», уточнили в агентстве.





В больницу были госпитализированы 4 человека. Двое из них - 41-летний мужчина и 5-летняя девочка - скончались.Сейчас на месте происшествия работают следователи.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС