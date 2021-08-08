Он проконтролирует, как ведутся работы по ликвидации последствий стихии

Напомним, утром 8 августа на 204 км автодороги Гусиноозерск-Петропавловка-Закаменск произошёл обвал.





"Размыло подходы к мосту через реку Улекчинка. Движение транспортных средств временно приостановлено. В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы. Проезд по одной полосе планируют восстановить сегодня 08.08.2021 к 14.00", - рассказали ранее "Номер один" в пресс-службе министерства транспорта и связи Бурятии.





Отметим, что из-за непогоды в селе Улекчин отсутствует интернет, мобильная связь и телефония. Ведутся ремонтные работы, которые осложняются паводковой ситуацией.





Фото из открытых источников

Глава Бурятии вылетел на место ЧС в Закаменском районе. На месте он проконтролирует, как ведутся работы по ликвидации последствий стихии, и какие меры предпринимаются по предупреждению ЧС на остальной территории районов, сообщает Закамна-инфо 24/7.