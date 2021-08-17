В Бурятии по вине пьяного водителя погибла девочка, еще пять человек ранены

Виновник аварии выехал на встречную полосу







Страшное ДТП произошло поздним вечером 16 августа на автодороге «Улан-Удэ – Кяхта» в 50 км от села Хоронхой. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 52-летний водитель автомобиля «Митсубиши Аутлэндер» выехал на встречную полосу и врезался в «Тойоту Марк 2», в которой ехали муж с женой и трое детей.

В результате аварии травмы получили оба водителя и 4 пассажира «Тойоты» - 35-летняя женщина и три девочки 13, 9 и 3 лет. Всех пострадавших доставили в Кяхтинскую ЦРБ. К сожалению, спасти 13-летнюю девочку врачам не удалось – она скончалась в больнице. Женщина и ее 9-летня дочь находятся в тяжелом состоянии.Как уточнили в Госавтоинспекции, водитель «Аутлэндера» был пьян - результат его освидетельствования составил 0.79 мг/л.Фото: ГИБДД Бурятии