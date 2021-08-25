В Улан-Удэ на любителя осетрины возбудили уголовное дело

Задержанный с краснокнижной рыбой горожанин оказался браконьером со стажем





Днем 20 августа недалеко от села Никольск Кабанского района автоинспекторы остановили автомобиль. При досмотре в кузове транспорта полицейские обнаружили более 16 килограммов рыбы, в том числе около полутора килограммов краснокнижного осетра (6 штук), и две удочки.

49-летний водитель пояснил, что накануне ночью выловил рыбу в Байкале для собственного употребления и перевозил в Улан-Удэ. Ущерб от действий браконьера составил около 963 тысяч рублей.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ «Незаконные добыча и оборот особо ценных водных биоресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу». Как сообщили в МВД Бурятии, задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконную добычу водных биоресурсов.Фото: МВД Бурятии