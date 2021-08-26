В Улан-Удэ поймали парня, укравшего колонку в магазине

Задержанный рассказал, что похищенное имущество он якобы забыл в маршрутке





В Улан-Удэ полицейские задержали молодого человека, подозреваемого в краже колонки из магазина бытовой техники. Злоумышленником оказался 22-летний горожанин, ранее судимый за имущественные преступления.

Напомним, днем 24 августа молодой человек и девушка, находясь в торговом центре в 110-м микрорайоне, похитили с витрины портативную колонку.





Задержанный рассказал правоохранителям, что вместе со своей девушкой пришел в торговый центр. Проходя мимо прилавка, он захотел похитить портативную колонку. Сказав девушке, чтоб она повернулась спиной, якобы, он хочет что-то взять из рюкзака с их общими вещами, сложил туда похищенное. Затем, как утверждает подозреваемый, по пути домой он забыл колонку на сиденье маршрутного автобуса.



По факту кражи возбуждено уголовное дело, дознание продолжается, сообщили в МВД Бурятии.



Фото и видео: МВД Бурятии



Задержанный рассказал правоохранителям, что вместе со своей девушкой пришел в торговый центр. Проходя мимо прилавка, он захотел похитить портативную колонку. Сказав девушке, чтоб она повернулась спиной, якобы, он хочет что-то взять из рюкзака с их общими вещами, сложил туда похищенное. Затем, как утверждает подозреваемый, по пути домой он забыл колонку на сиденье маршрутного автобуса.По факту кражи возбуждено уголовное дело, дознание продолжается, сообщили в МВД Бурятии.Фото и видео: МВД Бурятии

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