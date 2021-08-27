Дело Баира Жамбалова поступило в Верховный суд Бурятии

Дата его рассмотрения пока не назначена



Как стало известно «Номер один», вчера в Верховный суд Бурятии поступило дело Баира Жамбалова, которого Прибайкальский районный суд признал виновным в смертельном ДТП, где погибла 17-летняя Галина Бурчевская. Райсуд приговорил его к 6 годам 1 месяцу лишения свободы в колонии-поселении.

Напомним, приговор обжаловали все участники громкого процесса. Отец погибшей девушки Максим Бурчевский посчитал его



Приговор бывшему главному «единороссу» Бурятии вынесли еще в конце мая. Баира Жамбалова признали виновным по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлёкшем причинение смерти человеку, соединённое с оставлением места происшествия) и ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). Вскоре после вынесения приговора судья Прибайкальского районного суда Олег Абидуев внезапно



Дата рассмотрения дела Жамбалова в Верховном суде Бурятии пока не назначена.



Фото: «Номер один» Напомним, приговор обжаловали все участники громкого процесса. Отец погибшей девушки Максим Бурчевский посчитал его слишком мягким . По его словам, его семью устроило бы 8 лет колонии общего режима. К потерпевшей стороне присоединилась прокуратура. Также апелляционную жалобу на решение райсуда подала и защита Баира Жамбалова. Как уже сообщал «Номер один», бывший вице-спикер Хурала Бурятии не считает себя виновным в инкриминируемых ему преступлениях.Приговор бывшему главному «единороссу» Бурятии вынесли еще в конце мая. Баира Жамбалова признали виновным по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлёкшем причинение смерти человеку, соединённое с оставлением места происшествия) и ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). Вскоре после вынесения приговора судья Прибайкальского районного суда Олег Абидуев внезапно вышел в отставку Дата рассмотрения дела Жамбалова в Верховном суде Бурятии пока не назначена.Фото: «Номер один»

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.