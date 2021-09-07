Главу Бурятии заметили на пожаре

Алексей Цыденов остановился у горящего дома и пообщался с огнеборцами



В соцсетях жители Улан-Удэ разместили фотографии главы Бурятии, который вчера оказался на месте пожара на ул. Кабанская.

«У нас в доме был пожар, горела квартира на нижнем этаже по улице Кабанская, как страшно, никому не пожелаешь. Случайно увидела нашего президента Бурятии (может я ошибаюсь, но говорят, что он). Остановился у нашего горящего дома, поговорил с пожарными, поинтересовался о пострадавших. Звонил куда-то, говорят, что в социальные службы, чтобы оказали помощь пострадавшим», - рассказала горожанка.



Напомним, вчера в Улан-Удэ произошел пожар в квартире пятиэтажки. В жилище огнеборцы обнаружили



Фото: «Аноним 03» «У нас в доме был пожар, горела квартира на нижнем этаже по улице Кабанская, как страшно, никому не пожелаешь. Случайно увидела нашего президента Бурятии (может я ошибаюсь, но говорят, что он). Остановился у нашего горящего дома, поговорил с пожарными, поинтересовался о пострадавших. Звонил куда-то, говорят, что в социальные службы, чтобы оказали помощь пострадавшим», - рассказала горожанка.Напомним, вчера в Улан-Удэ произошел пожар в квартире пятиэтажки. В жилище огнеборцы обнаружили тело погибшего мужчины . Предположительно, причиной возгорания стала неосторожность при курении.Фото: «Аноним 03»

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