Два человека пострадали в Бурятии при столкновении автомобиля с мопедом

Водитель иномарки не уступил дорогу байкеру





ДТП произошло около 6 часов вечера 13 сентября в селе Турунтаево. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 48-летний водитель автомобиля «Тойота Премио» не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с мопедом «Альфа».

В результате аварии 35-летний водитель мопеда и его 35-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.Фото: ГИБДД Бурятии