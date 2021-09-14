Два человека пострадали в Бурятии при столкновении автомобиля с мопедом

Водитель иномарки не уступил дорогу байкеру
ДТП произошло около 6 часов вечера 13 сентября в селе Турунтаево. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 48-летний водитель автомобиля «Тойота Премио» не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с мопедом «Альфа».
В результате аварии 35-летний водитель мопеда и его 35-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
Фото: ГИБДД Бурятии
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