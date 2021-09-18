В Улан-Удэ появились новые обманутые дольщики

Жилищный комплекс «Императорский» строится уже более четырех лет



Дольщики жилищного комплекса «Императорский» обратились в «Номер один» с жалобой на затягивание процесса о признании дома проблемным. Жилищный комплекс строится вот уже более четырех лет. В настоящий момент стройка заморожена, а активы переведены в новую структуру, рискующую повторить печальную судьбу предшественника.



Обещанного четыре года ждут



Строительство жилищного комплекса «Императорский» началось в 2017 году, Застройщик - АО «Промгражданстрой» - обещал построить несколько тысяч квадратных метров жилья в новом, 140 квартале. Добавим, что «Промгражданстрой» несколько лет назад был одним из крупнейших застройщиков в Бурятии. По данным портала novostroykirf.ru, в 2017 году компания занимала в регионе второе место по объемам текущего строительства. Помимо многочисленных жилых домов в Улан-Удэ, «Промгражданстрой» возводил офис «БайкалБанка», дацан «Ринпоче Багша», отделение БСМП и многие другие объекты.



Однако уже к 2016 году у победоносного строительного флагмана образовалась крупная финансовая пробоина, куда стали утекать деньги дольщиков. Сыграл свою роль жилищный и экономический кризис 2015 - 2016 гг. Компания заморозила строительство крупных новостроек на улице Ключевская («Ангара»-1 и «Ангара»-2), а затем и в 140 квартале.



В 2020 году стройки компании вошли в число проблемных застройщиков. Перед кредиторами образовался долг более 700 млн рублей. В марте 2020 года АО «Промгражданстрой» признан несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство сроком на один год. Конкурсным управляющим утвердили Нину Лысенко.



Добавим, что ранее крупную компанию возглавлял известный в Бурятии заслуженный строитель Александр Михеев. Ему долгое время удавалось урегулировать сложные вопросы с региональными чиновниками, даже когда корабль прямым курсом шел ко дну. Но когда директор скоропостижно скончался, бразды правления перешли к его дочери Анастасии Цыреновой. После того как АО «Промгражданстрой» был признан банкротом, на горизонте появилась еще одна структура - ООО «Промгражданстрой». С ее помощью предпринята попытка привлечь соинвесторов, но, судя по всему, она не удалась.



Как известно, истинное финансовое состояние можно долгое время держать в тайне, когда ее знают только два человека - директор и главный бухгалтер. И, учитывая непрозрачный характер работы таких фирм в условиях «коммерческой тайны», удается, таким образом, морочить голову дольщикам, а параллельно затыкать дыры в балансе. В том числе за счет приема денег от новых дольщиков. Что касается нового ООО «Промгражданстрой», то оказалось, что два десятка дольщиков заключили договоры долевого участия на одни дома, а потом им стали предлагать квартиры в других домах по договорам переуступки прав требований.



Причем все 20 квартир переписаны по одному договору долевого участия на работника ООО «Промгражданстрой». Это позволяло реализовывать квартиры даже после судебного запрета на продажи. Ведь получать деньги по договорам о переуступке долей в строящемся доме можно без проблем. Сегодня эти договоры, по нашим сведениям, рассматривает МВД по РБ. Ведется расследование.



- Многие дольщики не дождались от застройщика регистрации своих договоров в Росреестре, а у нас все сделки с недвижимостью подлежат государственной регистрации, - говорит юрист обманутых дольщиков Алексей Маланов. - Фактически это были просто договоры займа, они проспонсировали застройщика Цыренову, поверили ей на слово. И в случае банкротства люди получают лишь призрачную надежду вернуть свои деньги. Ведь при таком варианте дольщики попадают едва ли не в последнюю очередь требований кредиторов. Шансов получить обратно свои деньги никаких. А вот если бы договоры зарегистрировали в установленном порядке, то в случае банкротства застройщика дольщики могли претендовать на получение жилья.



Единственное, что, по словам дольщиков, удалось сделать властям, это сократить число обманутых дольщиков. Так, Госстройжилнадзор по РБ направил в Арбитражный суд РБ исковое заявление о наложении запрета на ООО «Промгражданстрой» получать деньги от новых дольщиков.



Между тем один из строителей, хорошо знакомый с ситуацией с «Промгражданстроем», отметил, что договоры переуступки прав требований нельзя трактовать как преступление, поскольку это является обычной хозяйственной практикой при строительстве домов. Ведь остановка продаж означает фактически крах проекта возведения дома, поскольку самое главное - продолжать строить в условиях нехватки оборотных средств.



- Застройщики - как велосипедисты: пока крутишь педали, он едет, стоит перекрыть движение и деньги, то все падает. Строительство - это большой риск, - сообщил наш источник.



По его словам, застройщикам не хватило немного времени, чтобы решить проблему с дольщиками, ведь вскоре все эти квартиры были бы успешно проданы в связи с очередным жилищным бумом.



Недавно дольщики ЖК «Императорский» провели общее собрание, на котором они обратились в министерство строительства и ЖКХ Бурятии, а также в Стройнадзор РБ с просьбой провести проверку для признания дома проблемным. Также они полагают, что Федеральный фонд поддержки прав участников долевого строительства должен инициировать процедуру банкротства застройщика - ООО «Промгражданстрой» - с целью его дальнейшей замены.



В министерстве строительства и ЖКХ сообщили, что «в Арбитражном суде РБ находится на рассмотрении заявление конкурсного управляющего АО «Промгражданстрой» о признании недействительной сделки между АО «Промгражданстрой» и ООО «Промгражданстрой» о передаче права аренды на земельный участок.

В этой связи определить способ завершения строительства объекта на сегодняшний день не представляется возможным».



По итогам вынесенного решения Арбитражным судом РБ правительственной комиссией совместно с инициативной группой участников долевого строительства будет рассмотрен вопрос о необходимости направления от правительства республики ходатайства в Федеральный фонд о восстановлении нарушенных прав дольщиков с участием федерального и республиканского бюджетов и инициировании процедуры банкротства в отношении ООО «Промгражданстрой».



Дмитрий Родионов, «Номер один».

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