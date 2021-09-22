Мальчик пошел через дорогу на зеленый сигнал светофора (видео)



Сегодня в центре Улан-Удэ маршрутка сбила ребенка. Мальчик пошел на зеленый сигнал светофора.



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Подробности ДТП будут озвучены позже. Однако на кадрах видно, что перед тем, как переходить проезжую часть ребенок не убедился в безопасности.



Фото: "Номер один"

Сегодня в центре Улан-Удэ маршрутка сбила ребенка. Мальчик пошел на зеленый сигнал светофора.Подробности ДТП будут озвучены позже. Однако на кадрах видно, что перед тем, как переходить проезжую часть ребенок не убедился в безопасности.Фото: "Номер один"

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