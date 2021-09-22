Мальчик пошел через дорогу на зеленый сигнал светофора (видео)
Сегодня в центре Улан-Удэ маршрутка сбила ребенка. Мальчик пошел на зеленый сигнал светофора.
Подробности ДТП будут озвучены позже. Однако на кадрах видно, что перед тем, как переходить проезжую часть ребенок не убедился в безопасности.
Фото: "Номер один"
В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.