В Улан-Удэ в ДТП попали сразу три легковушки и большегруз

На месте работают сотрудники ГИБДД и медицинские работники



Сегодня днем в 105 микрорайоне на трассе столкнулись сразу четыре автомобиля. В местном паблике "Весь Улан-Удэ" сообщается, что легковые автомобили столкнулись с "Камазом". Очевидец разместил видеоролик с места событий.







- Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, медицинские работники осматривают участников аварии. Всего пострадали четыре автомобиля, в том числе один "Камаз", - ответили "Номер один" в ГИБДД Бурятии.



Все обстоятельства ДТП и причины произошедшего будут уточняться.







фото: скриншот из видео Сегодня днем в 105 микрорайоне на трассе столкнулись сразу четыре автомобиля. В местном паблике "Весь Улан-Удэ" сообщается, что легковые автомобили столкнулись с "Камазом". Очевидец разместил видеоролик с места событий.- Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, медицинские работники осматривают участников аварии. Всего пострадали четыре автомобиля, в том числе один "Камаз", - ответили "Номер один" в ГИБДД Бурятии.Все обстоятельства ДТП и причины произошедшего будут уточняться.фото: скриншот из видео

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