Прокуратура Бурятии обнародовала шокирующие данные по пьяным водителям

За 8 месяцев возбуждено более тысячи дел за повторное пьянство за рулем





За 8 месяцев 2021 года в Бурятии зарегистрировано 1038 преступлений, подпадающих под ст. 264.1 УК РФ - повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Это на 20% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В колонии отправились 138 водителей, осужденных по этой статье.

Как отметил заместитель прокурора Бурятии Дмитрий Хобраков, рост числа данных преступлений во многом обусловлен активизацией работы ГИБДД. Инспекция стала чаще проводить рейды по выявлению и задержанию пьяных водителей.При этом распространены случаи пьяного вождения лицами, уже привлеченными к уголовной ответственности. Им грозит уже до трех лет лишения свободы.Так буквально на днях лишился свободы житель Хоринского района. В январе 2021 года он был осужден за управление автомобилем в состоянии опьянения и получил условный срок. Однако, не сделав никаких выводов, в мае мужчина вновь сел за руль в пьяном виде. Суд с учетом наличия судимостей за корыстные преступления его приговорили к 2 годам лишения свободы в колонии строгого режима.Фото: pixabay.com