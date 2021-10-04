В Улан-Удэ строители нашли снаряд от гранатомета

Осколочную гранату передана военным саперам для дальнейшей утилизации



Сегодня на улице Забайкальская Октябрьского района при уборке территории строительной организации был обнаружен предмет, схожий со снарядом. На место незамедлительно выехали взрывотехники ОМОН территориального управления Росгвардии, сообщили в пресс-службе ведомства.



"Прибывшие сотрудники группы разминирования ОМОН Росгвардии в ходе обследования установили, что найденный предмет является 73-мм осколочной гранатой от противотанкового гранатомета. Находка передана военным саперам для дальнейшей утилизации", - добавили в ведомстве.



Фото: пресс-служба Росгвардии Бурятии



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