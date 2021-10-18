Пьяный житель Улан-Удэ попал под колеса авто

Мужчина резко выскочил на дорогу на запрещающий сигнал светофора



В воскресенье около 3 часов дня 48-летний водитель автомобиля «Ниссан Атлас», следуя по ул. Забайкальская в Улан-Удэ на регулируемом пешеходном переходе сбил мужчину 1974 года рождения. Он неожиданно вышел на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, сообщили в ГИБДД Бурятии.



"Пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения, с травами госпитализирован в БСМП", - добавили в ГИБДД.



Напомним, за минувшие сутки в Бурятии произошло два ДТП с пострадавшими.



Фото: ГИБДД Бурятии

В воскресенье около 3 часов дня 48-летний водитель автомобиля «Ниссан Атлас», следуя по ул. Забайкальская в Улан-Удэ на регулируемом пешеходном переходе сбил мужчину 1974 года рождения. Он неожиданно вышел на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, сообщили в ГИБДД Бурятии."Пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения, с травами госпитализирован в БСМП", - добавили в ГИБДД.Напомним, за минувшие сутки в Бурятии произошло два ДТП с пострадавшими. Подробнее... Фото: ГИБДД Бурятии

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