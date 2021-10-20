В Улан-Удэ подросток обокрал упавшего на улице инвалида

Под видом помощи он незаметно вытащил из куртки мужчины два телефона





Вечером 17 октября в полицию Улан-Удэ поступило сообщение о краже двух телефонов от 49-летнего местного жителя.

Мужчина рассказал правоохранителям, что является инвалидом 2-й группы. Вечером он шел по улице Лермонтова и, случайно уронив под мостик кепку, не смог ее поднять. Рядом находилась компания несовершеннолетних, которых мужчина попросил помочь достать головной убор. Один из подростков согласился, но предложил оплатить 150 рублей за помощь. Когда кепку подняли, мужчина перевел деньги на указанный подростком счет с помощью своего телефона.Проследовав дальше, улан-удэнец споткнулся и упал. Тогда один из подростков из этой компании помог ему встать. Дома мужчина обнаружил пропажу из кармана куртки двух телефонов общей стоимостью 20 тысяч рублей.Вскоре полицейские задержали подозреваемого. 14-летний подросток признался, что хотел сбыть похищенные гаджеты, но не смог снять блокировку и разбил их. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «кража». Решается вопрос о постановке несовершеннолетнего на профилактический учет, сообщили в МВД Бурятии.Фото: «Номер один»