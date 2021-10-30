Житель Иркутской области ответит за убийство, совершенное четверть века назад

В 90-ые годы мужчина пристрелил водителя такси и 25 лет скрывался от правосудия

Следственный отдел по городу Усолье-Сибирское в Иркутской области предъявил обвинение 52-летнему мужчине в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений).

Как сообщают в пресс-службе Следственного комитета по Иркутской области, летом 1996 года мужчина, находясь в компании знакомого и двух женщин, остановил возле аэропорта Иркутска автомобиль ГАЗ-31029, чтобы доехать до города Усолье-Сибирское.

Во время движения мужчина решил угнать авто таксиста. Под вымышленным предлогом он попросил водителя остановиться. В этот момент мужчина достал обрез ружья и выстрелил в шею водителя. От полученного ранения потерпевший скончался на месте преступления. Тело погибшего подозреваемый со своим товарищем перенесли в лесной массив, после чего все вместе скрылись на похищенном автомобиле.

С 1997 года подозреваемый в убийстве скрывался от органов следствия и находился в розыске. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий следователями СК совместно с сотрудниками полиции местонахождение подозреваемого было установлено. В октябре текущего года при содействии сотрудников СОБР Управления Росгвардии мужчина был задержан.

На допросе следователям СК он дал признательные показания, продемонстрировав механизм выстрела в потерпевшего в ходе проведенной с ним проверки показаний на месте. По ходатайству следствия судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.





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