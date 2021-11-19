В Улан-Удэ нашли пропавшую из спецшколы девочку

Горожанка опознала школьницу по ориентировке и сразу сообщила в полицию



В Улан-Удэ найдена 15-летняя учащаяся специальной коррекционной школы-интерната №2, которая пропала днем 17 ноября.

«Сообщение поступило от бывшей соседки семьи пропавшей девочки. Женщина рассказала, что девочка, чью ориентировку накануне она увидела в соцсетях, пришла к ее дочери. Ранее подростки были дружны. Горожанка незамедлительно уведомила об этом полицию», - рассказали в МВД Бурятии.



В настоящее время с ребенком работают сотрудники ПДН. Устанавливаются причины и обстоятельства пропажи несовершеннолетней, а также ее местонахождение в период розыска. С девочкой всё в порядке.



Полиция Бурятии благодарит всех, кто оказал содействие в розыске подростка. «Сообщение поступило от бывшей соседки семьи пропавшей девочки. Женщина рассказала, что девочка, чью ориентировку накануне она увидела в соцсетях, пришла к ее дочери. Ранее подростки были дружны. Горожанка незамедлительно уведомила об этом полицию», - рассказали в МВД Бурятии.В настоящее время с ребенком работают сотрудники ПДН. Устанавливаются причины и обстоятельства пропажи несовершеннолетней, а также ее местонахождение в период розыска. С девочкой всё в порядке.Полиция Бурятии благодарит всех, кто оказал содействие в розыске подростка.

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