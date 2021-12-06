У экс-советника главы Бурятии украли дрова

Неизвестные полностью опустошили поленницу Александра Васильева







Бывший советник главы Бурятии Александр Васильев поделился в соцсетях своей бедой. На днях неизвестные украли из его дома все дрова.

«Приехал сбросить снег с теплиц и зашёлся в припадке любви к нашему народу! Пока Рассея семимильными шагами идёте в светлое будущее, а электорат слился в едином порыве реализации нацпроектов, у нас в Гурульбе добрые и высокосознательные сограждане украли все дрова. Полный дровяник был. В несколько рядов», - пожаловался Александр Васильев на своей странице в Фейсбуке.В комментариях пользователи соцсети сочувствуют экс-советнику.«Скоро начнут заборы топить. В лес далеко, Дрова дорого». «Значит, скоро всё деревянное вывезут! Ставьте срочно камеры, иначе весной будет чистая земля». «Вот это да! Народ как в 90-е дошёл до ручки!». «Нужно соседей просить присматривать. Иначе вот так и получается», - пишут комментаторы.Фото: с личной страницы Александра Васильева в Фейсбуке