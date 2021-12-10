Житель Бурятии вскрыл горло собутыльнику

Раненый сам дошел до полиции, рассказал о случившемся и потерял сознание





Ночью в полицию поселка Онохой зашел окровавленный мужчина. Теряя сознание, он попросил о помощи и рассказал, что распивал спиртное со знакомым. В ходе возникшей ссоры приятель разбил бутылку об его голову и ею же полоснул по горлу.

Раненого мужчину полицейские передали медикам, ему оказали необходимую медицинскую помощь. Ориентировку на злоумышленника передали нарядам Росгвардии Бурятии.В ходе отработки жилого массива в одном из домов сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого, его одежда и руки были в крови. Злоумышленником оказался 40-летний ранее судимый местный житель. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщили в Росгвардии.Фото: Росгвардия Бурятии