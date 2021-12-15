В Улан-Удэ осудили настоящего убийцу парня у «Спутника»

Почти 9 лет следователи подозревали в преступлении другого человека



В Улан-Удэ суд вынес приговор по делу об убийстве, случившемуся 9 лет назад у магазина «Спутник» в центре города.

Напомним, 10 июня 2012 года к магазину подъехал автомобиль марки BMW и стал сигналить. Рядом стояли двое молодых людей, один из которых сделал водителю замечание. Из-за этого между ними произошла ссора, переросшая в потасовку, в ходе которой владелец машины выхватил травматический пистолет и несколько раз выстрелил в противника, после чего сел обратно в автомобиль и скрылся. Потерпевший в результате огнестрельного ранения шеи через некоторое время скончался в больнице.





Как сообщал «Номер один», резонанс делу придал тот факт, что почти 9 лет следователи подозревали в убийстве невиновного человека . Попав под каток системы и опасаясь, что окажется за решеткой, Илья вынужден был скрыться.



Почти 9 лет парень провел в бегах – вдали от родного дома, родителей и невесты. Все эти девять лет, пока значился в розыске, Илья был человеком без имени, не мог обратиться за медицинской помощью, сесть за руль, жениться и завести детей. У него нет своего дома, трудового стажа, он не успел окончить университет, а его бизнес за эти годы прогорел. Он не смог приехать на похороны отца, бабушки и дедушки….



В прошлом году мама Ильи обратилась за помощью к частному детективу. Изучив дело, он сумел вычислить настоящего убийцу и передал информацию в правоохранительные органы. 2 марта 2021 года розыск Ильи Хунхинова и его уголовное преследование наконец прекратили, а настоящий преступник был изобличен и задержан. Он признал вину и дал показания об обстоятельствах применения им возле магазина огнестрельного оружия.



Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, 33-летний мужчина признан виновным и приговорен к 8 годам колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.



Что касается Ильи, то после прекращения уголовного преследования он обратился в суд с требованием компенсаций. Одной – за моральный вред, причиненный в результате незаконного уголовного преследования, который он оценил в размере 9,5 млн рублей. Другой - за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок, ее он оценил в 721 тысячу рублей. Оба иска суд удовлетворил лишь частично. По первому делу ему присудили 250 тысяч рублей, по второму –



Напомним, 10 июня 2012 года к магазину подъехал автомобиль марки BMW и стал сигналить. Рядом стояли двое молодых людей, один из которых сделал водителю замечание. Из-за этого между ними произошла ссора, переросшая в потасовку, в ходе которой владелец машины выхватил травматический пистолет и несколько раз выстрелил в противника, после чего сел обратно в автомобиль и скрылся. Потерпевший в результате огнестрельного ранения шеи через некоторое время скончался в больнице.Почти 9 лет парень провел в бегах – вдали от родного дома, родителей и невесты. Все эти девять лет, пока значился в розыске, Илья был человеком без имени, не мог обратиться за медицинской помощью, сесть за руль, жениться и завести детей. У него нет своего дома, трудового стажа, он не успел окончить университет, а его бизнес за эти годы прогорел. Он не смог приехать на похороны отца, бабушки и дедушки….В прошлом году мама Ильи обратилась за помощью к частному детективу. Изучив дело, он сумел вычислить настоящего убийцу и передал информацию в правоохранительные органы. 2 марта 2021 года розыск Ильи Хунхинова и его уголовное преследование наконец прекратили, а настоящий преступник был изобличен и задержан. Он признал вину и дал показания об обстоятельствах применения им возле магазина огнестрельного оружия.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, 33-летний мужчина признан виновным и приговорен к 8 годам колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.Что касается Ильи, то после прекращения уголовного преследования он обратился в суд с требованием компенсаций. Одной – за моральный вред, причиненный в результате незаконного уголовного преследования, который он оценил в размере 9,5 млн рублей. Другой - за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок, ее он оценил в 721 тысячу рублей. Оба иска суд удовлетворил лишь частично. По первому делу ему присудили 250 тысяч рублей, по второму – 70 тысяч

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