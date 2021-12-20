В Улан-Удэ мошенники обманывают таксистов

Получив заказ на подвоз «иностранцев», водители лишаются денег





Полиция Улан-Удэ предупреждает водителей такси об опасности мошенничеств. Только за один день в городе зафиксировано два случая обмана таксистов.

Так, 18 декабря в полицию обратился 43-летний водитель такси. Он рассказал, что ранним утром взял заказ: необходимо было доставить из гостиницы в аэропорт иностранца. После получасового ожидания пассажира раздался звонок: «администратор отеля» попросила номер банковской карты для перечисления оплаты за проезд, а затем, якобы, с той же целью – пришедший ему в смс-сообщении пароль.После выполнения всех требований со счета таксиста исчезли 13800 рублей, а «заказчик» перестал брать трубку. Только тогда мужчина понял, что стал жертвой мошенников.Аналогичный случай в тот же день произошел с 45-летним горожанином, подрабатывающим в службе заказа такси. Он лишился 22 тысяч рублей.Фото: «Номер один»