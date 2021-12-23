Глава Бурятии выступил с экстренным обращением к улан-удэнцам

«Ограничение подачи тепла будет, надеемся, что недолго», сказал он





Глава Бурятии записал видеообращение к жителям Улан-Удэ, в котором рассказал о ситуации на ТЭЦ-1, где сегодня ранним утром произошла авария . Отметим, обращение Алексей Цыденов записал в Сирии, где сейчас находится в составе российской делегации.

Приводим текст обращения полностью:«Доброе утро, уважаемые земляки! У нас небольшое происшествие на ТЭЦ-1. Сегодня был пожар, загорелись кабели, которые питают и управляют котлами отопления. На ТЭЦ-1 7 котлов, 1 резервный, 6 были в работе. Сейчас работают 2 котла. Соответственно, есть ограничение в подаче тепла. Сколько это продлиться, сейчас специалисты выясняют. Работают аварийные бригады. Все специалисты, необходимые для ликвидации этой аварии, привлечены.Но в любом случае, ограничение подачи тепла будет. Надеемся, что это будет недолго. В первую очередь под ограничение попадает Железнодорожный район. Мы обратились сейчас ко всем, чтобы дети оставались дома, не ходили в детский сад, школы у нас и так на дистанте. Поэтому просьба к вам, уважаемые жители, детей оставить дома.Все необходимые ресурсы для ликвидации аварии будут представлены незамедлительно. Сейчас проходит заседание республиканской комиссии по ЧС, на которой вносится решение о введении ЧС регионального уровня. Соответственно, все финансирование, необходимое для ликвидации аварии, со стороны республики будет представлено в полном объеме и немедленно. Вся необходимая техника и оборудование будут закуплены как ТГК-14, так и со стороны республики. Оперативный штаб возглавил мой заместитель Евгений Луковников. Также подключены МЧС и все необходимые службы.Это превентивные меры, мы разворачиваемся, чтобы быстрее ликвидировать последствия аварии.Прошу вас с пониманием отнестись к ситуации. Информация обо всем, что происходит, будет выдаваться оперативным штабом в онлайн-режиме, чтобы вы все знали, что у нас сейчас происходит и какие меры принимаются. Думаю, мы быстро пройдем эту ситуацию.Я сейчас нахожусь в Сирии. По обращению Министерства обороны несколько глав субъектов находятся здесь, депутаты Госдумы и Совета Федерации. Мероприятие у нас в рамках взаимодействия России и Сирии. Мы привезли из Бурятии подарки сирийским детям. Запланирована встреча с земляками, которые находятся в служебной командировке. С учетом ситуации в городе, буду всеми возможными способами в кратчайшее время добираться домой».