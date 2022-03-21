Командир танка из Бурятии погиб в ходе спецоперации на Украине

«Бэликто всегда очень ответственно относился к военной службе. Не раз участвовал в длительных командировках и учениях. Он был очень позитивным, добрым, харизматичным человеком. Никогда не отказывал в помощи, всегда приходил на выручку, пользовался авторитетом среди друзей. Жизнерадостный, улыбчивый и искренний – Бэликто всегда был гордостью своих родителей, был им верной опорой. У него остались жена и две дочери. В сердцах близких Бэликто навсегда останется добрым, отзывчивым, достойным любимым сыном, любящим и любимым мужем, заботливым отцом, верным товарищем и другом. Светлая память Герою!», сообщает «Иволга-инфо. 24/7».







Прощальная панихида пройдёт 23 марта в 11:30 на площади Дома культуры села Иволгинск.



7 марта при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции на Украине погиб старший сержант из 5-й танковой бригады Улан-Удэ Бэликто Будаев.«Бэликто Цырен-Бабуевич родился 23 июля 1983 года в селе Кудара-Сомон Кяхтинского района. Был младшим сыном в семье. В 2000 году окончил Иволгинскую среднюю школу. Во время учебы активно занимался спортом, увлекался футболом. После окончания школы поступил в юридический колледж Бурятского государственного университета», - рассказывает о погибшем паблик «Иволга-инфо. 24/7».В 2003 году Бэликто Будаева призвали на срочную службу в город Алейск Алтайского края. Там же он подписал первый контракт. После завершения контракта вернулся на родину. Долгое время работал в ОАО «Бурятзолото». В годы работы на предприятии окончил Улан-Удэнский инженерно-педагогический колледж по специальности «Обогащение полезных ископаемых».В 2014 году Бэликто решил вернуться в ряды российской армии. Поступил на военную службу по контракту в 5-ую отдельную танковую Тацинскую бригаду. Был командиром танка в звании гвардии старший сержант. Награжден медалью Министерства обороны РФ «Участнику маневров войск» Восток-2018.Фото: «Иволга-инфо. 24/7»