Происшествия 22.03.2022 в 08:52

В ходе спецоперации на Украине погиб сержант Саян Тарханаев

Прощальная панихида по погибшему пройдет 23 марта в селе Курумкан
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Текст: Константин Воронов
В ходе спецоперации на Украине погиб сержант Саян Тарханаев
15 марта во время спецоперации на Украине погиб военнослужащий 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа Саян Тарханаев. Об этом сообщили в паблике «Баргузин-инфо.24/7».

Как рассказали в паблике, Саян Тарханаев родился 25 февраля 1992 года в селе Курумкан.С 1999 года начал обучение в Курумканской средней школе, где проучился до 4 класса. В 2003 году переехал с семьей в Баргузин, где окончил Баргузинскую среднюю школу в 2009 году.

С 2009 по 2011 год обучался в колледже Бурятского государственного университета по специальности «государственное и муниципальное управление». В 2011-2012 годах проходил военную службу в войсковой части Улан-Удэ. В 2012 году поступил в Восточно-Сибирский государственный университет технологии и управления. В 2015 году получил диплом о высшем образовании по специальности «государственное и муниципальное управление».

«Гвардии сержант Тарханаев Саян Ширеторович проходил службу по контракту в 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа. Саян был отзывчивым и честным, увлеченно занимался тяжелой атлетикой, вольной борьбой и боевым самбо. Надёжная опора для семьи и друзей. Всегда шёл на помощь. У него остались брат, сестра, отец и мать», - сообщает «Баргузин-инфо.24/7».

Прощальная панихида состоится 23 марта в 9:30 по адресу: с. Курумкан, ул. Комсомольская, 84.

Фото: «Баргузин-инфо.24/7»
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