Происшествия 27.03.2022 в 12:41

В Бурятии спасатели извлекли из автомобиля пострадавшую в ДТП девушку

Авария произошла в районе н.п Нижний Саянтуй Тарбагатайского района
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Текст: Нина Павлова
В Бурятии спасатели извлекли из автомобиля пострадавшую в ДТП девушку
пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС
Вечером 26 марта в Бурятскую Республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение от дежурного территориального центра  медицины катастроф  о том, что  в районе н.п Нижний Саянтуй Тарбагатайского района произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.

В результате столкновения одному из участников ДТП требовалась деблокировка. К аварийно-спасательным работам привлекались спасатели Бурятской Республиканской поисково-спасательной службы и спасатели Улан-Удэнской поисково-спасательной службы.

«Спасатели совместными усилиями, при помощи аварийно-спасательного инструмента,  извлекли пострадавшую девушку из транспортного средства и передали сотрудникам медицины катастроф»

- сообщили в пресс-службе ведомства.
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