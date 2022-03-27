В Бурятии спасатели извлекли из автомобиля пострадавшую в ДТП девушку

«Спасатели совместными усилиями, при помощи аварийно-спасательного инструмента, извлекли пострадавшую девушку из транспортного средства и передали сотрудникам медицины катастроф» - сообщили в пресс-службе ведомства.

Вечером 26 марта в Бурятскую Республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение от дежурного территориального центра медицины катастроф о том, что в районе н.п Нижний Саянтуй Тарбагатайского района произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.В результате столкновения одному из участников ДТП требовалась деблокировка. К аварийно-спасательным работам привлекались спасатели Бурятской Республиканской поисково-спасательной службы и спасатели Улан-Удэнской поисково-спасательной службы.