Происшествия 28.03.2022 в 12:12

В Улан-Удэ ищут осквернителей Вечного огня

Девушка прикурила от Вечного огня сигарету, Следственный комитет начал проверку
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ ищут осквернителей Вечного огня
Следственный комитет Бурятии начал проверку по факту осквернения Вечного огня в Улан-Удэ, сообщили в ведомстве.

«28 марта в социальных сетях и в средствах массовой информации опубликованы сведения о том, что неизвестная девушка, находясь в парке «Мемориал Победы» в центре Улан-Удэ, прикурила от Вечного огня сигарету, а ее подруга, стоявшая рядом, снимала указанные действия на камеру мобильного телефона. Действия девушек запечатлел прохожий», - рассказали в Следственном комитете.

В ходе доследственной проверки будут установлены личности девушек и дана правовая оценка их действиям.

Фото: скриншот видео паблика «Весь Улан-Удэ
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В Улан-Удэ ищут осквернителей Вечного огня
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с 23 по 29 марта

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