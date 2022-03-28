Происшествия 28.03.2022 в 12:12
В Улан-Удэ ищут осквернителей Вечного огня
Девушка прикурила от Вечного огня сигарету, Следственный комитет начал проверку
Текст: Константин Воронов
Следственный комитет Бурятии начал проверку по факту осквернения Вечного огня в Улан-Удэ, сообщили в ведомстве.
«28 марта в социальных сетях и в средствах массовой информации опубликованы сведения о том, что неизвестная девушка, находясь в парке «Мемориал Победы» в центре Улан-Удэ, прикурила от Вечного огня сигарету, а ее подруга, стоявшая рядом, снимала указанные действия на камеру мобильного телефона. Действия девушек запечатлел прохожий», - рассказали в Следственном комитете.
В ходе доследственной проверки будут установлены личности девушек и дана правовая оценка их действиям.
Фото: скриншот видео паблика «Весь Улан-Удэ
«28 марта в социальных сетях и в средствах массовой информации опубликованы сведения о том, что неизвестная девушка, находясь в парке «Мемориал Победы» в центре Улан-Удэ, прикурила от Вечного огня сигарету, а ее подруга, стоявшая рядом, снимала указанные действия на камеру мобильного телефона. Действия девушек запечатлел прохожий», - рассказали в Следственном комитете.
В ходе доследственной проверки будут установлены личности девушек и дана правовая оценка их действиям.
Фото: скриншот видео паблика «Весь Улан-Удэ
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