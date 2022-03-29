Происшествия 29.03.2022 в 15:55
В Улан-Удэ засекретили приговор в отношении крупных бизнесменов-дорожников
Райсуд не стал выкладывать дело Нурбекяна-Пожидаева в открытый доступ
Текст: Петр Санжиев
Октябрьский райсуд Улан-Удэ категорически отказался выложить в свободный доступ на своем сайте уголовный приговор, который был недавно вынесен в отношении бизнесменов Александра Нурбекяна (ООО «СКМ Строй») и Вячеслава Пожидаева (ООО «Фортуна»).
Как пояснила «Номер один» представитель райсуда, судья, рассматривавший дело, принял решение не обнародовать приговор для широкой публики во избежание разглашения деталей мошеннической схемы, которую использовали преступники.
Напомним, федеральный закон обязывает суды делать выносимые решения достоянием общественности. Но имеется ряд исключений (гостайна и т.д.). В суде посчитали, что этот случай входит в перечень исключения.
Преступную схему Нурбекяна-Пожидаева при дорожном ремонте оценили, видимо, как обладающую такой выдающейся изощренностью и новизной, что подробную информацию об этих действиях, изложенную на страницах приговора, невозможно разместить в открытом доступе.
Напомним, недавно прокуратура Бурятии кратко раскрыла фабулу этого уголовного дела. По информации ведомства, в рамках реализации напроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» вышеупомянутые фирмы вели по муниципальному контракту капремонт дороги по ул. Гагарина в Улан-Удэ. Вопреки проектным решениям, в дорожное полотно была не в полном объеме уложена геосетка, применено меньшее количество асфальтобетона.
Город получил акты, содержащие недостоверные сведения об исполнении контракта, на основании которых работы были оплачены. Преступные действия осужденные причинили ущерб бюджету на сумму 12 млн рублей. Подсудимые частично возместили материальный ущерб в размере 6 млн рублей. Суд назначил им наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года каждому.
Кроме того, суд удовлетворил иск прокуратуры республики о взыскании с осужденных оставшейся суммы ущерба. «Приговор вступил в законную силу», - отметила тогда прокуратура.
Вступил в силу, но, повторим, не опубликован судом. Хотя, на наш взгляд, в том, как действовали осужденные, нет чего-то криминально-уникального, что могли бы перенять для повторения некие сторонние криминально настроенные бизнесмены. Все схемы того, как «погреть руки» на ремонте дорог, давно известны. и Нурбекян-Пожидаев, по нашему мнению, не сказали в этой сфере нового слова.
Фото: «Номер один»
Как пояснила «Номер один» представитель райсуда, судья, рассматривавший дело, принял решение не обнародовать приговор для широкой публики во избежание разглашения деталей мошеннической схемы, которую использовали преступники.
Напомним, федеральный закон обязывает суды делать выносимые решения достоянием общественности. Но имеется ряд исключений (гостайна и т.д.). В суде посчитали, что этот случай входит в перечень исключения.
Преступную схему Нурбекяна-Пожидаева при дорожном ремонте оценили, видимо, как обладающую такой выдающейся изощренностью и новизной, что подробную информацию об этих действиях, изложенную на страницах приговора, невозможно разместить в открытом доступе.
Напомним, недавно прокуратура Бурятии кратко раскрыла фабулу этого уголовного дела. По информации ведомства, в рамках реализации напроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» вышеупомянутые фирмы вели по муниципальному контракту капремонт дороги по ул. Гагарина в Улан-Удэ. Вопреки проектным решениям, в дорожное полотно была не в полном объеме уложена геосетка, применено меньшее количество асфальтобетона.
Город получил акты, содержащие недостоверные сведения об исполнении контракта, на основании которых работы были оплачены. Преступные действия осужденные причинили ущерб бюджету на сумму 12 млн рублей. Подсудимые частично возместили материальный ущерб в размере 6 млн рублей. Суд назначил им наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года каждому.
Кроме того, суд удовлетворил иск прокуратуры республики о взыскании с осужденных оставшейся суммы ущерба. «Приговор вступил в законную силу», - отметила тогда прокуратура.
Вступил в силу, но, повторим, не опубликован судом. Хотя, на наш взгляд, в том, как действовали осужденные, нет чего-то криминально-уникального, что могли бы перенять для повторения некие сторонние криминально настроенные бизнесмены. Все схемы того, как «погреть руки» на ремонте дорог, давно известны. и Нурбекян-Пожидаев, по нашему мнению, не сказали в этой сфере нового слова.
Фото: «Номер один»
Тегисуд мошенничество