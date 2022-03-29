Происшествия 29.03.2022 в 15:55

В Улан-Удэ засекретили приговор в отношении крупных бизнесменов-дорожников

Райсуд не стал выкладывать дело Нурбекяна-Пожидаева в открытый доступ
A- A+
Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэ засекретили приговор в отношении крупных бизнесменов-дорожников
Октябрьский райсуд Улан-Удэ категорически отказался выложить в свободный доступ на своем сайте уголовный приговор, который был недавно вынесен в отношении бизнесменов Александра Нурбекяна (ООО «СКМ Строй») и Вячеслава Пожидаева (ООО «Фортуна»).

Как пояснила «Номер один» представитель райсуда, судья, рассматривавший дело, принял решение не обнародовать приговор для широкой публики во избежание разглашения деталей мошеннической схемы, которую использовали преступники.

Напомним, федеральный закон обязывает суды делать выносимые решения достоянием общественности. Но имеется ряд исключений (гостайна и т.д.). В суде посчитали, что этот случай входит в перечень исключения.

Преступную схему Нурбекяна-Пожидаева при дорожном ремонте оценили, видимо, как обладающую такой выдающейся изощренностью и новизной, что подробную информацию об этих действиях, изложенную на страницах приговора, невозможно разместить в открытом доступе.

Напомним, недавно прокуратура Бурятии кратко раскрыла фабулу этого уголовного дела. По информации ведомства, в рамках реализации напроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» вышеупомянутые фирмы вели по муниципальному контракту капремонт дороги по ул. Гагарина в Улан-Удэ. Вопреки проектным решениям, в дорожное полотно была не в полном объеме уложена геосетка, применено меньшее количество асфальтобетона.

Город получил акты, содержащие недостоверные сведения об исполнении контракта, на основании которых работы были оплачены. Преступные действия осужденные причинили ущерб бюджету на сумму 12 млн рублей. Подсудимые частично возместили материальный ущерб в размере 6 млн рублей. Суд назначил им наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года каждому.

Кроме того, суд удовлетворил иск прокуратуры республики о взыскании с осужденных оставшейся суммы ущерба. «Приговор вступил в законную силу», - отметила тогда прокуратура.

Вступил в силу, но, повторим, не опубликован судом. Хотя, на наш взгляд, в том, как действовали осужденные, нет чего-то криминально-уникального, что могли бы перенять для повторения некие сторонние криминально настроенные бизнесмены. Все схемы того, как «погреть руки» на ремонте дорог, давно известны. и Нурбекян-Пожидаев, по нашему мнению, не сказали в этой сфере нового слова.

Фото: «Номер один»
Теги
суд мошенничество

Все новости

В Улан-Удэ засекретили приговор в отношении крупных бизнесменов-дорожников
29.03.2022 в 15:55
Замминистра просвещения РФ: «Бурятия находится в авангарде по реализации проектов образования»
29.03.2022 в 15:23
Бурятские автомобилисты останутся без «Лексусов»
29.03.2022 в 15:09
Пропавшего в Улан-Удэ подростка обнаружили в Иркутске
29.03.2022 в 14:46
Житель Бурятии убил приятеля броском через себя
29.03.2022 в 13:53
Дачные картофельные плантации в России вырастут
29.03.2022 в 13:26
Жительница Бурятии пыталась взыскать компенсацию за падение на эскалаторе
29.03.2022 в 12:46
В Бурятии начинается строительство еще 17 школ
29.03.2022 в 12:40
В Бурятии юный вор попал прямо в руки росгвардейцев
29.03.2022 в 12:30
20 тонн гуманитарной помощи собрали почти 100 организаций Бурятии
29.03.2022 в 12:17
ЗУРХАЙ
с 23 по 29 марта

Читайте также
Пропавшего в Улан-Удэ подростка обнаружили в Иркутске
Молодого человека передали родителям
29.03.2022 в 14:46
Житель Бурятии убил приятеля броском через себя
При падении мужчина стукнулся головой о печь и умер
29.03.2022 в 13:53
Жительница Бурятии пыталась взыскать компенсацию за падение на эскалаторе

Вину за травмы женщина хотела возложить на арендатора торгового центра

29.03.2022 в 12:46
В Бурятии юный вор попал прямо в руки росгвардейцев
Школьник залез в охраняемый дом, чтобы поживиться
29.03.2022 в 12:30
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru