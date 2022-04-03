Происшествия 03.04.2022 в 15:05

В Улан-Удэ произошло ЧП в военной части

Трое мужчин пытались проникнуть на КПП


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Текст: Лариса Ситник
В Улан-Удэ произошло ЧП в военной части

Сегодня утром, около 04.00, на ст. Дивизионная на КПП военной части напали трое мужчин.

Отмечается, что все трое находились в состоянии алкогольного опьянения.

- Один правонарушитель был задержан силами суточного наряда воинской части. Двое других попытались скрыться с места происшествия, и были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Все задержанные молодые люди находились в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время с ними проводятся следственные действия, - сообщили «Номер один» в пресс-службе ВВО.

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