Происшествия 19.04.2022 в 14:45

В Бурятии два фигуранта дела о сиротских домах в Сотниково отправятся в колонию

Трое обвиняемых, в их числе Сергей Рыбальченко, остались на свободе
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Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии два фигуранта дела о сиротских домах в Сотниково отправятся в колонию
Сегодня Советский райсуд Улан-Удэ вынес приговор по делу о строительстве домов для детей-сирот в селе Сотниково. Напомним, по резонансному делу, где пострадавшими оказались десятки сирот, которым выделили квартиры, позже признанные непригодными для проживания, проходило пятеро обвиняемых. Это застройщик Сергей Домшоев, бывший заместитель министра строительства РБ Сергей Рыбальченко, экс-глава Иволгинского района Бимба Дымбрылов и его подчиненные - чиновники администрации Булат Иванов и Зоригто Мижитов.

Само дело возбудили еще в 2018 году. Главного фигуранта – Сергея Рыбальченко – взяли под стражу, ровно год он провел в СИЗО. Бизнесмен Сергей Домшоев был помещен под домашний арест.

Следствие длилось почти два года, его проводили следователи центрального аппарата СК России. Еще почти полтора года длился судебный процесс. Фигуранты свою вину не признали.

Отметим, изначально следствие обвиняло Рыбальченко, Дымбрылова, Иванова и Мижитова в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, а бизнесмена Домшоева - в мошенничестве в особо крупном размере. Однако ряду фигурантов суд переквалифицировал обвинение. Так, Рыбальченко, Дымбрылова и Иванова в итоге осудили по более мягкой статье "халатность" и приговорили к штрафам в размере 350, 250 и 210 тысяч рублей соответственно. Однако даже от этого наказания их освободили в связи с истечением сроков давности.

Что касается Сергея Домшоева и Зоригто Мижитова, то оба были признаны виновными. Первый получил 4 года, второй – 3 года колонии общего режима. После оглашения приговора их взяли под стражу прямо в зале суда.

Приговор суда пока не вступил в законную силу. Уже известно, что часть фигурантов будет его обжаловать.

Кроме того, в рамках рассмотрения уголовного дела Генпрокуратура предъявила иск о взыскании с Рыбальченко и Домшоева ущерба в размере 200 миллионов рублей, причиненного преступлениями. Он выделен для рассмотрения в порядке гражданского производства. Так что точка в этом громком деле еще не поставлена.

Фото: «Номер один»
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