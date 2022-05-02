Происшествия 02.05.2022 в 21:23

Житель Бурятии пострадал при жёсткой посадке на параплане

Спасателям пришлось эвакуировать его с горы

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Текст: Лариса Ситник
Житель Бурятии пострадал при жёсткой посадке на параплане

Сегодня, 2 мая, в Тарбагатайском районе Бурятии спасатели выезжали на помощь парапланеристу, совершившему жесткую посадку. Инцидент произошел на горе «Казачка», сообщили в пресс-службе Республиканского агентство ГО и ЧС.

- Мужчина совершил жесткую посадку на параплане, - рассказывают в ведомстве. - Спасатели БРПСС оперативно организовали транспортировочные работы и спустили пострадавшего парапланериста с горы, и передали сотрудникам территориального центра медицины катастроф.

Республиканское агентство ГО и ЧС напоминает, за помощью можно обращаться по телефону «112».


Фото: республиканское агентство ГО и ЧС

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