В Улан-Удэ тушат крупный пожар

«На момент прибытия первого подразделения огнеборцев горели забор и частный дом, а также трава на четырех участках. В результате сильного ветра огонь перекинулся на ограждения близлежащих участков. Огнем повреждены частный дом, четыре участка и расположенные на них надворные постройки. В настоящий момент пожар локализован, производится дотушивание. Пострадавших нет», - рассказали в МЧС Бурятии.





Сейчас на месте происшествия работают 22 пожарных и 6 единиц техники, а также силы маневренной группы управления по ЧС администрации Улан-Удэ.







Днём 7 мая в Улан-Удэ произошел пожар в частном доме в переулке Невского.Переход огня на лес удалось предотвратить.Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.Фото: МЧС Бурятии