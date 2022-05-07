Происшествия 07.05.2022 в 16:10

В Улан-Удэ тушат крупный пожар

Один дом сгорел, пострадали постройки еще на нескольких участках
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ тушат крупный пожар
Днём 7 мая в Улан-Удэ произошел пожар в частном доме в переулке Невского.

«На момент прибытия первого подразделения огнеборцев горели забор и частный дом, а также трава на четырех участках. В результате сильного ветра огонь перекинулся на ограждения близлежащих участков. Огнем повреждены частный дом, четыре участка и расположенные на них надворные постройки. В настоящий момент пожар локализован, производится дотушивание. Пострадавших нет», - рассказали в МЧС Бурятии.


Переход огня на лес удалось предотвратить.

Сейчас на месте происшествия работают 22 пожарных и 6 единиц техники, а также силы маневренной группы управления по ЧС администрации Улан-Удэ.


Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

Фото: МЧС Бурятии
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