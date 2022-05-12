Пропавшего улан-удэнца нашли мертвым

Полиция Улан-Удэ сообщила об обнаружении тела 44-летнего горожанина, который 25 апреля около 18 часов ушел из дома на работу и не вернулся. В последний раз мужчина был замечен вечером 26 апреля у перекрестка улиц Гагарина и Коллективная.«Тело мужчины нашли на ул. Борсоева. Обстоятельства его гибели будут установлены следственными органами», - сообщили в полиции.