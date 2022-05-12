Происшествия 12.05.2022 в 12:35

Пропавшего улан-удэнца нашли мертвым

Обстоятельства гибели мужчины выясняют правоохранительные органы
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Текст: Константин Воронов
Пропавшего улан-удэнца нашли мертвым
Полиция Улан-Удэ сообщила об обнаружении тела 44-летнего горожанина, который 25 апреля около 18 часов ушел из дома на работу и не вернулся. В последний раз мужчина был замечен вечером 26 апреля у перекрестка улиц Гагарина и Коллективная.

«Тело мужчины нашли на ул. Борсоева. Обстоятельства его гибели будут установлены следственными органами», - сообщили в полиции.

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