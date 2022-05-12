В Бурятии мошенники обманули пенсионерку на 2,5 миллиона рублей

6 мая в полицию Северобайкальска обратилась 63-летняя местная жительница, которая сообщил, что стал жертвой мошенников.Женщина рассказала, что накануне ей позвонил неизвестный и, представившись работником банка, сообщил, что сотрудниками службы безопасности банка пресечена попытка перевода денежных средств мошенникам. Для того, чтобы сохранить свои сбережения, женщине крайне необходимо перечислить их на безопасную страховую ячейку.Доверившись собеседнику, который непрерывно около четырех часов подряд беседовал с ней, женщина под диктовку перечислила на указанные реквизиты все свои сбережения – более 2,5 миллионов рублей.«По факту мошенничества в крупном размере возбуждено уголовное дело. Полицейские проводят мероприятия, направленные на установление и розыск подозреваемых», - сообщили в МВД Бурятии.Фото: pixabay.com