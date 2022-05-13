Происшествия 13.05.2022 в 10:32

В Бурятии тушат два лесных пожара

Четыре пожара за минувшие сутки удалось потушить
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии тушат два лесных пожара
За минувшие сутки в Бурятии произошло 6 лесных пожаров в Еравнинском, Заиграевском, Кяхтинском и Северо-Байкальском районах.

Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, 4 лесных пожара возникли из-за неосторожного обращения с огнём, 2 - из-за перехода огня с земель иных категорий.

«Общая площадь, пройденная огнём, составляет 108 га, из которых 20 га - лесная площадь. Четыре лесных пожара в Заиграевском и Кяхтинском районах ликвидированы. На утро 13 мая продолжается тушение 2 лесных пожаров в Еравнинском и Северо-Байкальском районах. С огнём сражаются 95 человек из числа лесной охраны и пожарных-десантников и 16 единиц лесопожарной техники», - рассказали в РАЛХе.

Фото: РАЛХ
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