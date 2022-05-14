Происшествия 14.05.2022 в 10:48

В Бурятии неизвестный, бросив непотушенный окурок, спалил несколько построек

Жители республики не понимают, какую опасность таит их беспечность
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Текст: Нина Павлова
В Бурятии неизвестный, бросив непотушенный окурок, спалил несколько построек
Вчера вечером в СНТ «Автодорожник» Заиграевского района на территории частного подворья произошло загорание надворных построек. На момент прибытия первого подразделения огнеборцев горели надворные постройки, забор и сухая трава, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.

По траве огонь распространился на соседний смежный участок. В результате оперативного реагирования пожарных подразделений удалось не допустить перехода огня на другие постройки и жилой дом. 

«В результате пожара огнём уничтожены сарай, дровяник, повреждена теплица и забор, также сгорела трава. Общая площадь пожара составила 356 кв. м. По версии дознавателей ГУ МЧС России по РБ предположительной причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем при курении неустановленных лиц»

- добавили в ведомстве.
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