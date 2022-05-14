В Бурятии неизвестный, бросив непотушенный окурок, спалил несколько построек

«В результате пожара огнём уничтожены сарай, дровяник, повреждена теплица и забор, также сгорела трава. Общая площадь пожара составила 356 кв. м. По версии дознавателей ГУ МЧС России по РБ предположительной причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем при курении неустановленных лиц» - добавили в ведомстве.

Вчера вечером в СНТ «Автодорожник» Заиграевского района на территории частного подворья произошло загорание надворных построек. На момент прибытия первого подразделения огнеборцев горели надворные постройки, забор и сухая трава, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.По траве огонь распространился на соседний смежный участок. В результате оперативного реагирования пожарных подразделений удалось не допустить перехода огня на другие постройки и жилой дом.