Директору мусорного оператора Бурятии грозит «уголовка»

Генеральный директор ООО «ЭкоАльянс» и депутат Народного Хурала Бурятии Дмитрий Дружинин может быть привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу о несанкционированной свалке в поселке Селенгинск. По информации, которую официальные источники пока не подтверждают, но и не опровергают, соответствующее постановление следствия руководителю регоператора по обращению с ТКО пытались вручить на прошлой неделе. Однако по домашнему адресу его застать не удалось, и его местонахождение неизвестно. Органами предварительного следствия рассматривается вопрос об объявлении фигуранта в розыск.Уголовное дело по по ч. 1 ст. 238 УК РФ, которой предусмотрена ответственность за «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», было возбуждено после обращения жителей Селенгинска на «прямую линию» с президентом России Владимиром Путиным в июне 2021 года. За прошедшее время в поле зрения следствия также попали другие подобные объекты, причиняющие вред окружающей среде. В их числе – свалки в Тункинском национальном парке и поселке Выдрино, расположенном на берегу Байкала. Были проведены экспертизы по определению ущерба, точная сумма которого пока не называется.Дмитрий Дружинин возглавляет ООО «ЭкоАльянс» с 12 февраля 2021 года. Надзорными и контрольными органами в этот период многократно озвучивались претензии к качеству услуг регоператора по обращению с ТКО, генеральный директор которого является в региональном отделении «Единой России» координатором партийного проекта «Чистая страна». «ЭкоАльянс» неоднократно получал финансовую поддержку из бюджета Бурятии (субсидии в размере 140 млн рублей в 2021 году и 90 млн рублей в 2022 году), но продолжал накапливать долги перед перевозчиками и полигонами захоронения ТКО, о чем свидетельствует судебная практика Арбитражного суда Бурятии.Дмитрий Дружинин также является президентом Торгово-промышленной палаты Бурятии с 5 февраля 2020 года. Депутатом Народного Хурала избран в 2018 году по одномандатному избирательному округу № 27 (Прибайкальский район). Член комитета по экономической политике, природопользованию и экологии. Ранее был директором Улан-Удэнского энергетического комплекса – филиала ТГК-14.Фото: «Номер один»