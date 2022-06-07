Происшествия 07.06.2022 в 11:47

Житель Бурятии бросил гранату в судью и ранил ножом полицейского

Нападавший задержан
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Текст: Константин Воронов
Житель Бурятии бросил гранату в судью и ранил ножом полицейского
Как сообщает телеграм-канал Тунка.online, сегодня примерно в 11 часов утра в здании суда в Кырене житель Тункинского района кинул гранату в мирового судью.

«К счастью, граната оказалась не боевой. Поняв, что граната не сработала, слишком буйный тункинец выхватил нож и ранил ножом сотрудника полиции. Тот доставлен с тяжёлым ранением в медучреждение», - сообщает Тунка.online.

По данным телеграмм-канала, нападавший задержан и доставлен в отдел полиции. Здание суда оцеплено сотрудниками силовых структур.

Подробности происшествия сейчас выясняются.

Фото: Тунка.online
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