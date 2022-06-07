Житель Бурятии бросил гранату в судью и ранил ножом полицейского

Как сообщает телеграм-канал Тунка.online, сегодня примерно в 11 часов утра в здании суда в Кырене житель Тункинского района кинул гранату в мирового судью.«К счастью, граната оказалась не боевой. Поняв, что граната не сработала, слишком буйный тункинец выхватил нож и ранил ножом сотрудника полиции. Тот доставлен с тяжёлым ранением в медучреждение», - сообщает Тунка.online.По данным телеграмм-канала, нападавший задержан и доставлен в отдел полиции. Здание суда оцеплено сотрудниками силовых структур.Подробности происшествия сейчас выясняются.Фото: Тунка.online