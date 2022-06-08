Происшествия 08.06.2022 в 14:07
В Улан-Удэ отлетевшее от «путинского» автобуса колесо повредило дорогой джип
В аварии обошлось без пострадавших
Текст: Константин Воронов
Авария с участием муниципального автобуса произошла сегодня на проспекте 50-летия Октября в Улан-Удэ. Как сообщает паблик «Аварком кузов-салон», во время движения у автобуса оторвалось заднее колесо. Оно отлетело в автомобиль «Тойота Таунайс», который поворачивал налево, а затем стукнуло «Тойоту Ленд Крузер 200».
Напомним, в 2020 году мэрия Улан-Удэ купила 42 новых ПАЗа на средства единой Дальневосточной субсидии и так называемого «Народного бюджета». Каждый автобус обклеили цитатами президента России Владимира Путина, поэтому в народе их сразу прозвали «путинскими». Власти города пустили новые автобусы на 17 маршрутов, прежде всего в отдаленные районы города.
Почти сразу как новые автобусы вышли на линию, в соцсетях появились сообщения об их поломках. В МУП «Городские маршруты» в ответ на это заявили, что поломок не было, были только «сходы с линии».
Фото и видео: «Аварком кузов-салон»
ДТП обошлось без пострадавших.
Напомним, в 2020 году мэрия Улан-Удэ купила 42 новых ПАЗа на средства единой Дальневосточной субсидии и так называемого «Народного бюджета». Каждый автобус обклеили цитатами президента России Владимира Путина, поэтому в народе их сразу прозвали «путинскими». Власти города пустили новые автобусы на 17 маршрутов, прежде всего в отдаленные районы города.
Почти сразу как новые автобусы вышли на линию, в соцсетях появились сообщения об их поломках. В МУП «Городские маршруты» в ответ на это заявили, что поломок не было, были только «сходы с линии».
Фото и видео: «Аварком кузов-салон»
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