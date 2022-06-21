В Улан-Удэ горели кладовые и жилой дом

Сегодня в 11:30 в МЧС Бурятии поступило сообщение о загорании кладовых с переходом огня на стену двухэтажного жилого дома по ул. Целинная в Улан-Удэ.







«На месте происшествия работают подразделения Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона. Из жилого дома эвакуировано 30 человек. В 11:47 пожар локализован на общей площади 150 кв.м. В 12.10 открытое горение было ликвидировано», - сообщили в МЧС.





По предварительной информации, пострадавших нет.Фото: МЧС Бурятии