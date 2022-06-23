Происшествия 23.06.2022 в 15:29
Крупная авария оставила без света жителей Улан-Удэ и районов Бурятии
В настоящее время энергетики уже частично восстановили электроснабжение
Текст: Нина Павлова
Крупная авария произошла сегодня днем в системе энергоснабжения Бурятии. Без света остались насколько районов республики и почти весь Улан-Удэ.
“По предварительной информации, из-за отключения на линии 220 кВт на Гусиноозерской ГРЭС отключилась электроэнергия в значительной части районов Улан-Удэ . Энергетики принимают решение о переключении электропитания на резервную схему", - сообщили энергетики.
Отметим, на данный момент электроснабжение появилось в некоторых районах города.
“По предварительной информации, из-за отключения на линии 220 кВт на Гусиноозерской ГРЭС отключилась электроэнергия в значительной части районов Улан-Удэ . Энергетики принимают решение о переключении электропитания на резервную схему", - сообщили энергетики.
Отметим, на данный момент электроснабжение появилось в некоторых районах города.
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