Происшествия 11.08.2022 в 09:55
В Улан-Удэ «Камаз» задавил 9-летнего мальчика
От полученных травм ребенок скончался в больнице
Текст: Константин Воронов
Смертельное ДТП произошло вечером 10 августа в районе дома №14 по ул. Гагарина. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 42-летний водитель автомашины «Камаз», следуя от мусорных контейнеров по придомовой территории, наехал на 9-летнего мальчика.
Ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован в больницу, где позже скончался.
Фото: «Номер один»
Ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован в больницу, где позже скончался.
Фото: «Номер один»
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