В Улан-Удэ «Камаз» задавил 9-летнего мальчика

Смертельное ДТП произошло вечером 10 августа в районе дома №14 по ул. Гагарина. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 42-летний водитель автомашины «Камаз», следуя от мусорных контейнеров по придомовой территории, наехал на 9-летнего мальчика.Ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован в больницу, где позже скончался.Фото: «Номер один»