В Улан-Удэ пьяный водитель устроил ДТП и ездил по тротуарам

«Ориентировка на задержание транспортного средства была передана экипажам ГИБДД. Предполагаемого нарушителя и автомобиль автоинспекторы заметили на ул. Ключевской. Поведение мужчины и исходящий от него запах алкоголя указывали на то, что он находится в состоянии опьянения. От прохождения освидетельствования он отказался и оказал сопротивление сотрудникам полиции: пытался убежать, выражался нецензурной бранью и хватал автоинспекторов за форменное обмундирование. На требования сотрудников ДПС успокоиться и прекратить противоправные действия он не реагировал. В связи с этим было принято решение об использовании наручников и доставлении водителя в отдел полиции», - рассказали в МВД Бурятии.









Утром 5 октября в полицию Улан-Удэ поступило сообщение от бдительных граждан об опасном поведении водителя автомашины «Митсубиши». Автомобилист, находящийся за рулем с признаками алкогольного опьянения, совершил ДТП и ездил по тротуарным дорожкам.В отношение 36-летнего улан-удэнца составлены несколько административных протоколов, в том числе, за неповиновение законному требованию сотрудников полиции. Как выяснилось, ранее мужчина уже был лишен прав за вождение в нетрезвом виде. Теперь за повторное управление транспортом в состоянии опьянения он будет привлечен к уголовной ответственности.Ранее в улан-удэнских пабликах сообщалось, что задержанным водителем якобы является автомеханик, который угнал автомобиль с СТО. Однако в полиции эту информацию не подтвердили.«Автомашина, за рулем которой находился пьяный горожанин, принадлежит его знакомому. С заявлением в полицию об угоне транспортного средства владелец иномарки не обращался», - сообщили в МВД.Фото и видео: МВД Бурятии