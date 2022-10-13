Происшествия 13.10.2022 в 13:32

В Бурятии директор «мусорного» оператора оказался на скамье подсудимых

Дмитрию Дружинину грозит до двух лет лишения свободы
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Текст: Иван Иванов
В Бурятии директор «мусорного» оператора оказался на скамье подсудимых
В Кабанском районном суде Бурятии началось рассмотрение громкого уголовного дела в отношении директора ООО «ЭкоАльянс» и депутата Народного Хурала Дмитрия Дружинина. Информация об этом размещена на сайте суда.

Руководитель регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами обвиняется органами предварительного следствия в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 247 УК РФ – нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, создавшее угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде. За данное деяние предусмотрено наказание от крупного штрафа до двух лет лишения свободы.

Уголовное дело было возбуждено после обращения жителей Селенгинска на «прямую линию» с президентом России Владимиром Путиным в июне 2021 года. Причиной стала огромная несанкционированная свалка, отравлявшая окрестности, в том числе и жилые микрорайоны, зловонием и продуктами горения. Но не исключено, что в поле зрения следствия могли попасть и другие подобные объекты, причиняющие вред окружающей среде, – свалки в Тункинском национальном парке и поселке Выдрино. Последняя - на берегу Байкала. Были проведены экспертизы по определению ущерба.

Весной этого года Дмитрий Дружинин надолго исчез из поля зрения общественности и следственных органов, намеревавшихся вручить ему постановление о привлечении в качестве обвиняемого. В «ЭкоАльянсе» заявляли, что директор-депутат находится «в отпуске».

После назначения руководителем регоператора по обращению с отходами сам Дмитрий Дружинин утверждал, что приглашен на эту должность в качестве «антикризисного менеджера». Но за прошедшее время количество претензий к качеству работы «ЭкоАльянса» со стороны потребителей – населения и бизнеса Бурятии – резко возросло. Компания регулярно проигрывает в Арбитражном суде процессы по искам своих бывших подрядчиков, занимавшихся сбором и транспортировкой отходов, но вытесненных с рынка неплатежами заказчика. То и дело производит перерасчеты за некачественное оказание услуг. А также несет значительные судебные издержки на сторонних юристов в безуспешных судебных тяжбах с учредителями и предшественником, на которого пытается «повесить» убытки компании.

Отметим, что ранее некоторые интернет-ресурсы и телеграм-каналы сообщали о проведении следственных действия в отношении экс-директора и экс-учредителя ООО «ЭкоАльянс» Игоря Алексеева. Утверждалось, что «сразу два директора претендуют на уголовные дела».

Однако в МВД по Бурятии сообщили, что в следственной части «отсутствуют уголовные дела, возбужденные в отношении Алексеева И.М.».

А вот резонансное уголовное дело Дмитрия Дружинина - уже в суде. На сегодня назначено его предварительное слушание. Точная фабула обвинения, предъявленного депутату Народного Хурала и директору «мусорного» регоператора, станет известна после оглашения обвинительного заключения.

Фото: скриншот видео телеканала «Ариг Ус»
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