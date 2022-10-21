Происшествия 21.10.2022 в 13:38

Рассмотрение уголовного дела в отношении Дмитрия Дружинина вновь отложено

Прессу в зал суда не пустили
A- A+
Текст: Иван Иванов
Рассмотрение уголовного дела в отношении Дмитрия Дружинина вновь отложено
Предварительное слушание уголовного дела директора регоператора по ТКО «ЭкоАльянс», депутата Народного Хурала и президента ТПП Бурятии Дмитрия Дружинина снова отложено. Напомним, он обвиняется по трем преступлениям, предусмотренным ч.1 ст. 247 УК РФ «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов». Все они связаны с возникновением крупных несанкционированных свалок, в том числе в Тункинском национальном парке и центральной экологической зоне Байкала.

Третий эпизод – наиболее резонансный - произошел в поселке Селенгинск, жители которого в прошлом году обратились на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным. Они пожаловались на чадящую свалку, едким дымом от которой были вынуждены дышать многие месяцы.

- Такие вопиющие случаи требуют оперативного реагирования, – заявил глава государства.

Проверкой, проведенной Следственным управлением СК России по Бурятии, было установлено «нарушение прав и законных интересов граждан в сфере охраны здоровья и защиты окружающей среды». Возбуждено два уголовных дела – в отношении «ЭкоАльянса» и Минприроды Бурятии. Последнее – за халатность. Но никому из чиновников ведомства обвинение до сих пор не предъявлено.

В ходе следствия Дмитрий Дружинин признал вину. Тем не менее, рассмотрение уголовного дела откладывается судьей Кабанского районного суда Ириной Федоровой уже второй раз. Причины не уточняются, представителей СМИ в зал суда не допускают.

Предварительное слушание не является обязательным этапом судебного разбирательства и проводится по ходатайству одной из сторон. В данном случае защита заявила ходатайство о прекращении уголовного преследования директора-депутата и замене наказания по ч. 1 ст. 247 УК РФ судебным штрафом. Такая возможность предусмотрена для граждан, впервые совершивших преступление небольшой или средней тяжести, возместивших или иным способом загладивших причиненный вред.

Если суд удовлетворит ходатайство защиты, Дмитрий Дружинин будет считаться несудимым. Позиция прокуратуры, ранее утвердившей обвинительное заключение, пока неясна.

- Необходимо ужесточить наказание за преступления в сфере экологии и обращения с отходами, перевести их в категорию тяжких, – считает депутат Государственной Думы России Николай Будуев. – Вред от подобных действий наряду с прямым ущербом может включать долгосрочные негативные последствия для здоровья граждан и окружающей среды. Недопустимо создавать прецеденты фактической безнаказанности, в противном случае несанкционированные свалки и другие вредоносные объекты будут продолжать расти как вокруг Байкала, так и на других особо охраняемых природных территориях, в наших городах и поселениях.

Рассмотрение уголовного дела директора «ЭкоАльянса» Дмитрия Дружинина продолжится 31 октября.

Фото: «Номер один»
Теги
экоальянс уголовное дело суд

Все новости

В Бичурском районе Бурятии семьям мобилизованных помогают «всем миром»
21.10.2022 в 15:05
Рассмотрение уголовного дела в отношении Дмитрия Дружинина вновь отложено
21.10.2022 в 13:38
Локализация угроз, поддержка «оборонки», помощь участникам СВО
21.10.2022 в 12:38
Жители Бурятии стали больше доверять умным помощникам
21.10.2022 в 12:27
В Улан-Удэ ищут 50-летнего жителя села Эрхирик
21.10.2022 в 12:19
Сегодня поздним вечером в Улан-Удэ перекроют Комсомольскую площадь
21.10.2022 в 12:18
Куры спасли Бурятию от инфляции
21.10.2022 в 11:47
В мэрии Улан-Удэ решили отказаться от уборки опавшей листвы
21.10.2022 в 11:23
26-летняя девушка погибла на пожаре в Бурятии
21.10.2022 в 11:14
Монголия и Турция будут дружить зонами. Свободно-экономическими
21.10.2022 в 10:41
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 октября

Читайте также
В Улан-Удэ ищут 50-летнего жителя села Эрхирик
Мэргэн Доржиев вечером 15 октября вышел из дома №23 по ул. Шаляпина в Улан-Удэ, где находился у родственников, и пропал
21.10.2022 в 12:19
26-летняя девушка погибла на пожаре в Бурятии
Возгорание произошло в доме в селе Петропавловка
21.10.2022 в 11:14
В Бурятии автомобиль сбил пешехода
ДТП произошло в Гусиноозерске
21.10.2022 в 10:35
В Бурятии охотинспектор попался на браконьерстве
Вместе с друзьями он охотился на зверей с применением светового луча
21.10.2022 в 09:40
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru