Рассмотрение уголовного дела в отношении Дмитрия Дружинина вновь отложено

Предварительное слушание уголовного дела директора регоператора по ТКО «ЭкоАльянс», депутата Народного Хурала и президента ТПП Бурятии Дмитрия Дружинина снова отложено. Напомним, он обвиняется по трем преступлениям, предусмотренным ч.1 ст. 247 УК РФ «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов». Все они связаны с возникновением крупных несанкционированных свалок, в том числе в Тункинском национальном парке и центральной экологической зоне Байкала.Третий эпизод – наиболее резонансный - произошел в поселке Селенгинск, жители которого в прошлом году обратились на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным. Они пожаловались на чадящую свалку, едким дымом от которой были вынуждены дышать многие месяцы.- Такие вопиющие случаи требуют оперативного реагирования, – заявил глава государства.Проверкой, проведенной Следственным управлением СК России по Бурятии, было установлено «нарушение прав и законных интересов граждан в сфере охраны здоровья и защиты окружающей среды». Возбуждено два уголовных дела – в отношении «ЭкоАльянса» и Минприроды Бурятии. Последнее – за халатность. Но никому из чиновников ведомства обвинение до сих пор не предъявлено.В ходе следствия Дмитрий Дружинин признал вину. Тем не менее, рассмотрение уголовного дела откладывается судьей Кабанского районного суда Ириной Федоровой уже второй раз. Причины не уточняются, представителей СМИ в зал суда не допускают.Предварительное слушание не является обязательным этапом судебного разбирательства и проводится по ходатайству одной из сторон. В данном случае защита заявила ходатайство о прекращении уголовного преследования директора-депутата и замене наказания по ч. 1 ст. 247 УК РФ судебным штрафом. Такая возможность предусмотрена для граждан, впервые совершивших преступление небольшой или средней тяжести, возместивших или иным способом загладивших причиненный вред.Если суд удовлетворит ходатайство защиты, Дмитрий Дружинин будет считаться несудимым. Позиция прокуратуры, ранее утвердившей обвинительное заключение, пока неясна.- Необходимо ужесточить наказание за преступления в сфере экологии и обращения с отходами, перевести их в категорию тяжких, – считает депутат Государственной Думы России Николай Будуев. – Вред от подобных действий наряду с прямым ущербом может включать долгосрочные негативные последствия для здоровья граждан и окружающей среды. Недопустимо создавать прецеденты фактической безнаказанности, в противном случае несанкционированные свалки и другие вредоносные объекты будут продолжать расти как вокруг Байкала, так и на других особо охраняемых природных территориях, в наших городах и поселениях.Рассмотрение уголовного дела директора «ЭкоАльянса» Дмитрия Дружинина продолжится 31 октября.Фото: «Номер один»