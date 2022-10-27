Происшествия 27.10.2022 в 10:29

В Улан-Удэ неизвестные спалили припаркованный автомобиль

Салон машины полностью выгорел
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ неизвестные спалили припаркованный автомобиль
Ранним утром 27 октября в МЧС Бурятии поступило сообщение о загорании автомобиля на улице Борсоева в Улан-Удэ.

«К моменту прибытия огнеборцев легковой автомобиль был полностью охвачен огнем. Меньше 5 минут ушло на полную ликвидацию очага возгорания на площади 4 квадратных метра. На месте работали 5 человек и 1 единица техники. Пострадавших нет», - рассказали в МЧС.

По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог.

Фото: МЧС Бурятии
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