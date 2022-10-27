В Улан-Удэ неизвестные спалили припаркованный автомобиль

Ранним утром 27 октября в МЧС Бурятии поступило сообщение о загорании автомобиля на улице Борсоева в Улан-Удэ.«К моменту прибытия огнеборцев легковой автомобиль был полностью охвачен огнем. Меньше 5 минут ушло на полную ликвидацию очага возгорания на площади 4 квадратных метра. На месте работали 5 человек и 1 единица техники. Пострадавших нет», - рассказали в МЧС.По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог.Фото: МЧС Бурятии