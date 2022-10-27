В Бурятии ищут 64-летнюю пенсионерку из Улан-Удэ

В Бурятии сотрудники полиции разыскивают 64-летнюю жительницу Улан-Удэ Марию Бадмаевну Будаеву, которая 1 октября около 15.00 ушла из дома в 112 микрорайоне и не вернулась, сообщили в республиканском МВД.Пропавшая планировала ехать на заработки на животноводческую стоянку в Еравнинском районе. Заявление о её пропаже поступило в полицию от родственников 25 октября.Приметы разыскиваемой: азиатской внешности, на вид около 65 лет, среднего телосложения, рост 160 см, волосы темные с проседью, глаза карие.Была одета: вязаная шапка и куртка бежевого цвета, брюки черные, ботинки коричневые. Имела при себе дамскую кожаную сумку черного цвета.Ранее уходила. Злоупотребляет спиртным, в связи с чем может находиться в аналогичной компании.При наличии какой-либо информации о данной гражданке или её местонахождении просят сообщить в полицию по телефонам: 8(964)406-96-02, 8(914)056-68-98, 8(924)011-13-11 или 102 (112).Фото: МВД по Бурятии