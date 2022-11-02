Происшествия 02.11.2022 в 15:22

В Бурятии пьяный водитель пытался уговорить полицейских отпустить его за тысячу рублей

Сотрудники ГИБДД от взятки отказались и составили на нарушителя два протокола (видео)
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии пьяный водитель пытался уговорить полицейских отпустить его за тысячу рублей
В Тункинском районе Бурятии сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя. Нетрезвый автомобилист, не имеющий прав, попытался дать взятку полицейским, но получил отказ.

Как рассказали в МВД Бурятии, инцидент произошел вечером 29 октября. Сотрудники ДПС на улице Трактовой в поселке Аршан во время несения службы остановили автомашину «SSANG YONG ISTANA» под управлением 43-летнего местного жителя. Исходивший от мужчины запах алкоголя, невнятная речь и несоответствующее обстановке поведение указывали на то, что он пьян.

«В ходе проверки документов и дальнейшего разбирательства также выяснилось, что гражданин сел за руль своего микроавтобуса, не имея права управления транспортным средством категории «D». Чтобы его не привлекали к ответственности, нарушитель предложил инспекторам ГИБДД денежное вознаграждение в сумме 500 рублей. Полицейскими он был предупрежден о противоправности своих действий и получил отказ, но спустя время повторил попытку, увеличив размер взятки до 1000 рублей», - сообщили в МВД.

Сотрудники полиции вновь потребовали его прекратить противоправные действия, предупредив, что они могут быть квалифицированы как уголовно наказуемое деяние. Однако гражданин настаивал на своем.



В итоге на водителя составили два административных протокола – за управление транспортным средством без прав и отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения.

Фото и видео: МВД Бурятии
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пьяные водители взятка

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