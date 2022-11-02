В Бурятии пьяный водитель пытался уговорить полицейских отпустить его за тысячу рублей

Сотрудники полиции вновь потребовали его прекратить противоправные действия, предупредив, что они могут быть квалифицированы как уголовно наказуемое деяние. Однако гражданин настаивал на своем.









В Тункинском районе Бурятии сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя. Нетрезвый автомобилист, не имеющий прав, попытался дать взятку полицейским, но получил отказ.Как рассказали в МВД Бурятии, инцидент произошел вечером 29 октября. Сотрудники ДПС на улице Трактовой в поселке Аршан во время несения службы остановили автомашину «SSANG YONG ISTANA» под управлением 43-летнего местного жителя. Исходивший от мужчины запах алкоголя, невнятная речь и несоответствующее обстановке поведение указывали на то, что он пьян.«В ходе проверки документов и дальнейшего разбирательства также выяснилось, что гражданин сел за руль своего микроавтобуса, не имея права управления транспортным средством категории «D». Чтобы его не привлекали к ответственности, нарушитель предложил инспекторам ГИБДД денежное вознаграждение в сумме 500 рублей. Полицейскими он был предупрежден о противоправности своих действий и получил отказ, но спустя время повторил попытку, увеличив размер взятки до 1000 рублей», - сообщили в МВД.В итоге на водителя составили два административных протокола – за управление транспортным средством без прав и отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения.Фото и видео: МВД Бурятии