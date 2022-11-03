В Бурятии водитель «скорой» получил срок за ДТП со смертельным исходом

Верховный суд Бурятии поставил точку в деле о ДТП с участием автомобиля скорой помощи, в результате которого погиб человек.Как следует из материалов дела, происшествие случилось в сентябре 2020 года на автодороге «Улан-Удэ – Кяхта» в поселке Нижняя Иволга. Водитель автомобиля скорой помощи с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом при выполнении неотложного служебного задания следовал со скоростью около 100 км/ч.При выполнении обгона он выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль УАЗ-3303, который двигался в попутном направлении и поворачивал налево. В результате ДТП погиб пассажир УАЗа.Районный суд признал виновными в смертельном ДТП обоих водителей. Водитель скорой был виноват в том, что, пойдя на обгон, не убедился в безопасности маневра. Водитель УАЗа – в том, что не уступил дорогу «скорой».По приговору суда водитель «скорой» получил 1 год 2 месяца лишения свободы в колонии-поселении, водитель УАЗа - 1 год в колонии-поселении. Также их лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 1,5 года.Осужденный водитель «скорой» не согласился с приговором и обжаловал его.«Рассмотрев материалы дела в апелляционном порядке, Верховный суд Бурятии оставил приговор суда без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе ВС РБ.Фото: «Номер один»