В Улан-Удэ росгвардейцы эвакуировали людей из горящего дома

Поздним вечером 5 ноября в МЧС Бурятии поступило сообщение о пожаре в квартире 5-этажного жилого дома по ул. Буйко в Улан-Удэ. Первыми на место происшествия прибыли росгвардейцы, которые, обнаружив задымление, сразу приступили к эвакуации жильцов.Сотрудники двух групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии стучались в квартиры и помогали жильцам выйти. Из квартир на верхних этажах росгвардейцы вывели двух детей и посадили их в патрульный автомобиль.- Подъезд был окутан дымом. Мы с напарником несколько раз заходили, сначала детей вывели, потом вернулись, чтобы принести им обувь – холодно же, а они в домашнем. В той квартире горел диван, мы пытались затушить его, набирали воду в соседней квартире, - рассказывает старший группы задержания.Прибывшим огнеборцам потребовалось 7 минут на полную ликвидацию возгорания. В результате пожара поврежден диван и стеклопакет, по всей квартире закопчены стены и потолок. Пострадавших в результате происшествия не оказалось.Как сообщили в МЧС, предварительной причиной пожара стала шалость детей с огнем.Фото: Росгвардия Бурятии