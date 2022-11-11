В Улан-Удэ любительницу пить за рулем отправили подметать улицы

В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении горожанки, обвиняемую в пьяном вождении.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в феврале 2022 года женщина привлекалась к административной ответственности за невыполнение требований сотрудника ГИБДД о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Ее оштрафовали и лишили прав на полтора года.В июле гражданка вновь села за руль в пьяном виде и была остановлена сотрудником ГИБДД. Для уклонения от ответственности она предъявила инспектору водительское удостоверение своей знакомой.Суд признал женщину виновной и приговорил к 200 часам обязательных работ. Также она лишена права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 2 года.Приговор вступил в законную силу.Фото: «Номер один»