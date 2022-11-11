Происшествия 11.11.2022 в 08:28
В Улан-Удэ любительницу пить за рулем отправили подметать улицы
Горожанка второй раз за год попалась на вождении в нетрезвом виде
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении горожанки, обвиняемую в пьяном вождении.
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в феврале 2022 года женщина привлекалась к административной ответственности за невыполнение требований сотрудника ГИБДД о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Ее оштрафовали и лишили прав на полтора года.
В июле гражданка вновь села за руль в пьяном виде и была остановлена сотрудником ГИБДД. Для уклонения от ответственности она предъявила инспектору водительское удостоверение своей знакомой.
Суд признал женщину виновной и приговорил к 200 часам обязательных работ. Также она лишена права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 2 года.
Приговор вступил в законную силу.
Фото: «Номер один»
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в феврале 2022 года женщина привлекалась к административной ответственности за невыполнение требований сотрудника ГИБДД о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Ее оштрафовали и лишили прав на полтора года.
В июле гражданка вновь села за руль в пьяном виде и была остановлена сотрудником ГИБДД. Для уклонения от ответственности она предъявила инспектору водительское удостоверение своей знакомой.
Суд признал женщину виновной и приговорил к 200 часам обязательных работ. Также она лишена права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 2 года.
Приговор вступил в законную силу.
Фото: «Номер один»
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